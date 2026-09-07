BRUSSEL (ANP) - Een ex-topman van een chipbedrijf in België dat in 2024 failliet is gegaan, wordt verdacht van spionage voor China. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie maandag. De Chinees-Belgische man werd in mei gearresteerd op het Brusselse vliegveld Zaventem, toen hij op een vlucht naar Beijing wilde stappen.

De man had een hoge functie bij het bedrijf Belgan, gespecialiseerd in het maken van halfgeleiders, dat in juli 2024 failliet ging. Tegelijkertijd was de man ook directeur van een Chinees bedrijf dat hetzelfde soort chips maakte en gefinancierd werd door de Chinese overheid.

Er wordt nu onderzocht of de man informatie over het maken van de chips of bedrijfsgeheimen heeft doorgespeeld naar China. Het gaat om chips of technologie die gebruikt kan worden in "elektrische voertuigen, de lucht- en ruimtevaart en het leger", aldus het OM.

De 52-jarige man is geboren in Beijing maar heeft ook de Belgische nationaliteit en woonde in Leuven. Hij zit sinds mei in hechtenis.