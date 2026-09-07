BRUSSEL (ANP) - De Belgische voetbalbond KBVB zegt in navolging van veel andere Europese bonden nadrukkelijk het vertrouwen op in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bond bevestigde in een maandag uitgebrachte persverklaring geen steun te verlenen aan de kandidatuur van Infantino voor een nieuwe termijn als voorzitter van de mondiale bond.

De beslissing van de KBVB is een gevolg van de inmiddels afgeblazen plannen die Infantino had om het WK te commercialiseren, maar ook van het dossier rond de rode kaart van de Amerikaan Folarin Balogun. Die kon na tussenkomst van president Donald Trump toch meespelen tegen de Belgische ploeg op het afgelopen WK.

"Ondanks onze uitdrukkelijke verzoeken om een duidelijke motivering van de genomen beslissingen en verduidelijking over de wijze waarop dergelijke situaties in de toekomst zullen worden behandeld, hebben wij hierover tot op heden geen afdoende antwoord ontvangen", aldus de KBVB.

Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. De Nederlandse oud-international werd in juli aangesteld.