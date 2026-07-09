TEHERAN (ANP) - In Iran werden meerdere explosies gemeld in verscheidene gebieden langs de Iraanse kust, nadat het Amerikaanse leger een nieuwe reeks aanvallen op Iraanse doelwitten uitvoerde.

Het Iraanse staatspersbureau IRNA meldde donderdagochtend vroeg dat gebouwen op de luchthaven van de stad Iranshahr zijn beschadigd. Daarbij is een brandweerman om het leven gekomen. Ook zou een spoorbrug in het noordoosten van Iran zijn geraakt, meldt de staatsomroep van het land.

Iran stuurde na de aanvallen brieven naar de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties over de recente Amerikaanse aanvallen, zo meldde de omroep IRIB.

Volgens de Iraanse ambassadeur en permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, Amir Saeid Iravani, zijn de aanvallen een duidelijke inbreuk op het VN-Handvest en de internationale verplichtingen van Washington.