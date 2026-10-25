Explosies op vliegveld Riyaad

RIYAAD (ANP/AFP) - Op het vliegveld van de Saudische hoofdstad Riyaad waren zondag explosies te horen, juist toen het weer open zou gaan na aanvallen van de Jemenitische Houthi's.

De afgelopen weken hebben de Houthi's de luchthaven herhaaldelijk onder vuur genomen. Saudi-Arabië steunt de Jemenitische regering en valt ook de Houthi's aan.

De luchthaven van Riyaad was ten gevolge van aanvallen van de Houthi's twee weken dicht. Bij een van die aanvallen kwamen dertien mensen om het leven en raakten meer dan 300 mensen gewond.

De militaire woordvoerder van de Houthi's, Yahya Saree, zei dat het vliegveld een militair doelwit zou blijven. Hij zei zaterdag dat de Houthi's diverse doelen in Saudi-Arabië hebben aangevallen, waaronder ook het vliegveld van Riyaad. Ook zou een belangrijke oliepijplijn zijn bestookt.