Belgisch hof deelt foto voor 25e verjaardag prinses Elisabeth

Het Belgische hof heeft zondag ter gelegenheid van de 25e verjaardag van prinses Elisabeth een nieuwe foto van haar gedeeld. Het gaat om een zwart-witfoto waarop de dochter van koning Filip en koningin Mathilde glimlachend te zien is.

Elisabeth rondde eerder dit jaar haar masteropleiding Public Policy aan de Amerikaanse universiteit Harvard af. Daarmee kwam voorlopig een einde aan haar studententijd. Eerder studeerde de prinses aan de Universiteit van Oxford en volgde ze onderwijs in Wales.

Elisabeth is het oudste kind van koning Filip en koningin Mathilde en staat als eerste in de lijn van troonopvolging. Ze heeft twee jongere broers, prins Gabriël en prins Emmanuel, en een jongere zus, prinses Eléonore.