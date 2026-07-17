Farage moet het in Clacton opnemen tegen 33 andere kandidaten

CLACTON (ANP/AFP) - De Britse politicus Nigel Farage moet het tijdens de tussentijdse parlementsverkiezingen in Clacton volgende maand opnemen tegen 33 tegenstanders. Dat is volgens de lokale gemeenteraad, die de verkiezingen organiseert, waarschijnlijk een record. Farage trad expres af als parlementslid om zich opnieuw verkiesbaar te kunnen stellen, na groeiende kritiek rond zijn financiën.

De belangrijkste partijen in het Verenigd Koninkrijk besloten de verkiezingen te boycotten en noemden het een schijnvertoning. Hierdoor is de meest prominente tegenstander de zogenoemde Count Binface. Dat is het alter ego van een stand-upcomedian, die een enorme vuilnisbak op zijn hoofd draagt.

Voorbeelden van andere ludieke kandidaten zijn Alan Hope, de leider van de Official Monster Raving Loony Party, en Nick the Flying Brick van dezelfde partij. Hij pleit voor de afschaffing van de zwaartekracht.

Farage wil dat mensen via de verkiezingen kunnen beslissen of ze hem steunen, of "de gevestigde orde".