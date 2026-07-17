Will Ferrell na dag werken in Disneyland weg met aparte smoes

Will Ferrell heeft ooit op een blauwe maandag in Disneyland gewerkt, maar vertrok na een dag alweer bij het pretpark om in de winkel van een vriend te werken. Hij gebruikte vervolgens een vriend om een smoes op te hangen over de reden van zijn vertrek, vertelt de acteur in de podcast van collega Amy Poehler.

De 59-jarige Ferrell dacht dat hij "een van de echt leuke baantjes, zoals die van bestuurder van de Jungle Cruise" zou krijgen. In plaats daarvan werd de acteur achter de kassa gezet bij de ingang van het park om kaartjes te verkopen. Ferrell vertelt in de podcast Good Hang dat hij op dat moment ook een aanbieding op zak had van een vriend om - voor hetzelfde salaris van 5,50 dollar per uur - in zijn surfwinkel in Newport Beach te werken. De acteur was echter te bang om na een dag alweer zijn ontslag in te dienen, bekent hij.

"Ik schaamde me te erg om Disneyland op te bellen, dus mijn vriend John belde in mijn plaats en zei dat ik na één dag zou stoppen", vertelt Ferrell lachend. De medewerker vroeg daarop naar de reden van zijn vertrek, waarop zijn vriend namens Ferrell antwoordde dat hij een kans had gekregen die hij niet kon laten liggen. "Dus ergens in het archief bij Disney staat in een document: 'Will Ferrell werkte hier voor één dag. Reden van vertrek: had een try-out bij het American footballteam Dallas Cowboys.'"