FBI voorkwam mogelijke terreuraanslag bij kooigevecht Witte Huis

WASHINGTON (ANP) - De FBI heeft een mogelijke terreuraanslag voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden, meldt Fox News. Het UFC-kooigevecht werd afgelopen weekend georganiseerd ter ere van de 80e verjaardag van de Amerikaanse president Donald Trump.

Voor het complot zijn tot nu toe vijf verdachten aangehouden. Functionarissen melden aan Fox News dat drones met explosieven gebouwen in de omgeving van het evenement hadden moeten aanvallen. In de paniek die daarbij zou ontstaan, zou de vluchtende menigte richting scherpschutters worden gedreven. Daarnaast zouden aanvallers van plan zijn geweest de poort van het Witte Huis te bestormen.

Uit de telefoon van een van de verdachten bleek dat zeker 23 mensen betrokken waren bij het mogelijke plan.

FBI-directeur Kash Patel meldt aan Fox dat "dankzij het snelle optreden van de FBI" en partners meerdere personen in meerdere staten zijn gearresteerd.