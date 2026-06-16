Prins George zet schoolloopbaan voort op Eton College

De Britse prins George vervolgt zijn schoolloopbaan na de zomer op het prestigieuze Eton College in Windsor, heeft Kensington Palace dinsdag bevestigd. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader, prins William. Hij was in 1995 de eerste royal die zich liet inschrijven op de jongensschool. Broer Harry volgde in 1998.

Volgens Sky News hebben William en zijn echtgenote prinses Catherine lang nagedacht over de volgende stap van George, die volgende maand zijn 13e verjaardag viert. Naast Eton zou ook Marlborough College een optie zijn geweest. Op die middelbare school heeft Catherine zelf gezeten.

De gunstige ligging van Eton zou uiteindelijk de doorslag hebben gegeven. De school is niet ver van Windsor Castle gevestigd en op ongeveer een kwartier rijden van Adelaide Cottage, het huis waar William en Catherine wonen. In zijn schooltijd ging prins William regelmatig bij zijn oma koningin Elizabeth op de thee.

Eton staat bekend als een elitaire en dure school. Onder de oud-leerlingen bevinden zich liefst twintig Britse premiers.