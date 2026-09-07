HELSINKI (ANP/DPA) - Finland heeft de bouw afgerond van zo'n 200 kilometer hekwerk aan de grens met Rusland. Het project heeft ongeveer 380 miljoen euro gekost, meldt publieke omroep Yle.

Finland deelt van alle Europese landen de langste grens met Rusland. Die heeft een lengte van ongeveer 1340 kilometer. Het ruim 4 meter hoge hekwerk is aangelegd op de plekken waar dat volgens de grensbewakingsdienst het hardst nodig was.

De autoriteiten zeggen dat zo'n barrière noodzakelijk is omdat de veiligheidssituatie in Europa is veranderd sinds Rusland in 2022 Oekraïne binnenviel. Finland, dat tegen de zin van het grote buurland toetrad tot de NAVO, zag de spanning aan de grens sindsdien toenemen.

Zo hebben de Finse autoriteiten Rusland verweten grote aantallen migranten naar de grens te dirigeren om druk uit te oefenen. "Zonder grenshek is het niet mogelijk om deze uitbuitende migratie effectief, geloofwaardig en veilig te bestrijden", stelt de grensbewakingsdienst in een verklaring.