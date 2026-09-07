LEEUWARDEN (ANP) - Bij de komende thuiswedstrijd in de Eredivisie van SC Cambuur tegen NEC is weer uitpubliek welkom. Na overleg met de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) is daartoe besloten, meldt de club uit Leeuwarden. Ook worden er naar aanleiding van de ongeregeldheden van twee weken geleden tijdens het thuisduel met Feyenoord netten geplaatst rond het uitvak.

Tijdens de wedstrijd tegen de club uit Rotterdam vielen zeven gewonden, nadat fans van Feyenoord veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune van de thuisclub gooiden. De getroffenen liepen daarbij brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Bij de daaropvolgende thuiswedstrijd tegen FC Twente was uitpubliek niet welkom.

"Op basis van de gemaakte afspraken en de inzet van SC Cambuur concludeert de driehoek dat de komende thuiswedstrijd met de aanwezigheid van uitpubliek mogelijk is", aldus Cambuur.

Maatregelen

Cambuur neemt naar eigen zeggen zowel zichtbare als minder zichtbare maatregelen die moeten zorgen voor meer veiligheid en het voorkomen van nieuwe, vergelijkbare incidenten. Ook zegt de club de komende tijd steeds te beoordelen of extra maatregelen nodig zijn.

Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die in aanmerking komen voor een stadionverbod naar aanleiding van het vuurwerkgeweld in Leeuwarden. SC Cambuur heeft aangifte gedaan.

SC Cambuur speelt zaterdag om 21.00 uur thuis tegen NEC.