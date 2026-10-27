Finse en Noorse leiders bellen met Poetin over Oekraïne

HELSINKI/MOSKOU (ANP) - De Finse president Alexander Stubb en de Noorse premier Jonas Gahr Støre hebben dinsdag met de Russische president Vladimir Poetin gebeld over Oekraïne. De twee wilden in de aanloop naar nieuwe besprekingen tussen Moskou en Kyiv "de boodschap van Oekraïne" aan het Kremlin overbrengen, laten ze weten.

Stubb en Støre traden naar eigen zeggen niet op als vertegenwoordigers van Europa. Europese landen waren lang niet welkom bij overleg met Rusland. De Franse president en Duitse buitenlandminister probeerden eerder al wel om met Moskou te praten, maar dat haalde volgens hen weinig uit. Vooral Stubb wordt al langer genoemd als mogelijke woordvoerder van Europa in besprekingen met Rusland.

De Noorse premier en Finse president overlegden vorige week in Oslo met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Die reisde vervolgens door naar Moskou.