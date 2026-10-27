Danks en Kane: Bayern-trainer Kompany aan de beterende hand

MÜNCHEN (ANP/BELGA) - Trainer Vincent Kompany van Bayern München is aan de beterende hand. Dat heeft zijn assistent Aaron Danks dinsdag gezegd op de persconferentie in de aanloop naar de bekerwedstrijd tegen 1.FC Magdeburg woensdag. De Belgische trainer werd afgelopen vrijdag onwel en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Hij had in de week ervoor last gehad van een virusinfectie.

"Ik ben gisteren langsgegaan bij Vincent", zei Danks dinsdag. "Het ziet ernaar uit dat het per dag beter met hem gaat. Er is geen definitieve prognose. Hij is heel rustig en heeft tijd gekregen om te herstellen."

Gouden Bal-winnaar Harry Kane zei maandagavond op de persconferentie na zijn onderscheiding in Londen al dat het beter ging met Kompany, die hij eerder op de dag had gesproken. "Hij wilde me succes wensen. Ik vroeg hoe het met hem ging en hij antwoordde dat hij zich goed voelde en aan de beterende hand is. Hij wil zo snel mogelijk weer bij het team zijn, maar het is belangrijk dat hij nu rust neemt."