HELSINKI (ANP/RTR) - De Finse president Alexander Stubb heeft dinsdagochtend in een interview met The Financial Times gezegd dat Europese leiders rechtstreeks met de Russische president Vladimir Poetin moeten praten. Hij noemt het "onverantwoord" dat de gesprekken met Rusland zijn uitbesteed aan de Verenigde Staten. Hij benadrukt wel dat de Amerikaanse onderhandelaars "lof" verdienen voor het weer op gang brengen van de vastgelopen gesprekken tussen Moskou en Kyiv.

Stubb stelt voor dat Europese leiders "rechtstreeks met Poetin in gesprek moeten gaan met dezelfde boodschap en gemeenschappelijke standpunten". Zelf sprak de Finse president vorige maand nog telefonisch met Poetin. Ook heeft Stubb een goede band met zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

Europa zat voorheen aan de zijlijn bij vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland, maar wil dat veranderen. De Europeanen spraken vorige week af dat ze zich in toekomstige onderhandelingen met Rusland laten vertegenwoordigen door Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Italië en door EU-vertegenwoordigers.