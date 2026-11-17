AMSTERDAM (ANP) - Raffinaderijen hebben dit jaar een flink hogere marge behaald op diesel, meldt De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. Sinds de Iranoorlog eind februari begon, zijn de olieprijzen fors opgelopen en stegen de prijzen aan de pomp in Nederland tot recordhoogtes. Maar het aandeel van raffinagemarges en -kosten in de dieselprijs die Nederlanders aan de pomp betalen, is harder toegenomen dan het aandeel van ruwe olie, aldus DNB.

Tussen januari en 9 november steeg de dieselprijs van ongeveer 1,80 euro naar 2,35 per liter. In die periode is het aandeel van raffinagemarges en -kosten ruim verdubbeld van 8 procent naar 19 procent, aldus de centrale bank. Het aandeel van ruwe olie nam minder hard toe, van een vijfde naar een kwart van de prijs aan de pomp. "De hogere dieselprijs komt dus niet alleen door duurdere ruwe olie, maar ook door hogere raffinagemarges en -kosten", concludeert DNB.

De Nederlandse centrale bank is niet de eerste organisatie die dit opmerkt. In mei constateerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) al dat raffinaderijen hogere marges lijken te maken op diesel en kerosine.

Verstoorde markt

De raffinagemarges zijn volgens DNB opgelopen doordat wereldwijd minder benzine en diesel beschikbaar is. Door de Iranoorlog en de problemen in de Straat van Hormuz zijn de productie en het vervoer van olieproducten in het Midden-Oosten verstoord. Vanuit Rusland zijn ook minder geraffineerde olieproducten op de wereldmarkt gekomen. Hierdoor zijn benzine en diesel sterker in prijs gestegen dan ruwe olie.

Tegenwoordig bestaat de dieselprijs naast de kosten voor ruwe olie en raffinage voor bijna een kwart uit accijnzen en bijna een vijfde uit btw en andere indirecte belastingen, komt naar voren uit de cijfers van DNB. Verder bedraagt 15 procent van de dieselprijs distributiemarge en -kosten.

Oliemaatschappijen hebben flink geprofiteerd van de gestegen olieprijzen vanwege de oorlog. Zo wist Shell vorig kwartaal zijn winst te verdubbelen vergeleken met een jaar eerder.