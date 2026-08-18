Frank Beard (77), drummer van ZZ Top, overleden

RICHMOND (ANP) - Frank Beard, de drummer van rockband ZZ Top, is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de muzikant dinsdag bekendgemaakt. Beard kampte de afgelopen tijd met gezondheidsproblemen.

De drummer overleed in een hospice op een ranch in Richmond, Texas, omringd door zijn familie. Zijn doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Eerder deze maand werden meerdere optredens van ZZ Top afgezegd vanwege de gezondheid van Beard.

"Vandaag hebben Elwood en ik een goede vriend en samenwerkingspartner verloren", laat bandlid Billy Gibbons weten in een verklaring aan Variety. "Zijn kenmerkende ritme was essentieel om ZZ Top aan de top te houden. De band waar hij zes decennia lang deel van uitmaakte, zal doorgaan zoals hij dat gewild had."

Beard maakte sinds 1969 deel uit van ZZ Top, samen met gitarist en zanger Gibbons en bassist Dusty Hill, die in 2021 op 72-jarige leeftijd overleed. ZZ Top werd bekend met nummers als Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man en Rough Boy.