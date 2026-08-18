Elizabeth stuurde Sophie van tafel om hockeyfinale te kijken

Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft uitgebreid verteld over de avond dat ze vanuit Balmoral Castle toekeek hoe het Britse hockeyteam goud won op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De vrouw van prins Edward herinnert zich hoe ze met haar schoonouders, wijlen koningin Elizabeth en prins Philip, dineerde en graag van tafel wilde om de finale te bekijken. In een interview met BBC Radio 5 vertelt Sophie dat de koningin haar nervositeit opmerkte en haar uiteindelijk van tafel stuurde.

De hertogin vertelt hoe ze aan tafel zat en zich gespannen afvroeg hoe de wedstrijd ervoor zou staan. Een van de stafleden gaf haar tijdens het diner zo nu en dan de tussenstand door. "Toen het diner bijna ten einde was, zat ik te wiebelen en uiteindelijk zei Hare Majesteit: 'O, in hemelsnaam, ga nou maar!'", deelt Sophie lachend. Vervolgens rende ze naar de bibliotheek om de finale af te kijken.

De hertogin herinnert zich dat prins Philip achter haar aankwam en de wedstrijd met haar keek. "Eigenlijk denk ik dat hij meer naar mijn reactie keek dan naar de televisie, want ik beleefde letterlijk elk moment met hart en ziel", vertelt ze. Later merkte ze op dat ook de koningin naar de bibliotheek was gekomen. Volgens Sophie kon Elizabeth de spanning niet aan en moest ze "zich weer terugtrekken". Door de uiteindelijke overwinning was Sophie dusdanig in extase, dat Philip zijn lach niet kon inhouden.

Inmiddels is het tien jaar geleden dat het Britse hockeyteam won op de Olympische Spelen in Brazilië. Ter gelegenheid daarvan komt BBC Radio 5 Live met een speciale uitzending, waaraan hertogin Sophie heeft meegewerkt. Ze is sinds 2006 beschermvrouwe van England Hockey.