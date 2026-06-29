Frankrijk en Oman gaan samen mijnen ruimen in Straat van Hormuz

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk en Oman hebben afgesproken om samen mijnen te verwijderen in de Straat van Hormuz. De Franse president Emmanuel Macron kondigde na een bezoek van de Omaanse sultan Haitham bin Tarik aan dat de landen willen samenwerken aan de veiligheid van de vaarroutes in de zeestraat tussen Iran en Oman.

"Samen werken we aan de de-escalatie in het Midden-Oosten", schrijft Macron op X. Hij stelt dat de twee landen een aantal "historische akkoorden" hebben gesloten op economisch, wetenschappelijk en cultureel gebied.

Oman ligt tegenover Iran aan de Straat van Hormuz en stelt zich op als bemiddelaar tussen Iran en de Verenigde Staten. Teheran heeft benadrukt samen met Oman de zeestraat te willen beheren.

Voorlopige overeenkomst

Iran zegt in een reactie op het bericht van Macron dat het ontmijnen van de Straat van Hormuz alleen door Iran kan gebeuren. Onderhandelaar Kazem Gharibabadi wijst erop dat dat in de voorlopige overeenkomst staat die zijn land heeft gesloten met de VS.

Ondanks dat gesloten memorandum van overeenkomst zijn er afgelopen week toch nog aanvallen op schepen geweest in de Straat van Hormuz. Volgens Iran hadden die schepen geen toestemming om daar op dat moment te varen.