André Hazes sr. geëerd met officiële herdenkingsmunt

André Hazes sr. wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aanleiding is de 75e geboortedag van de in 2004 overleden zanger. Hazes zou die leeftijd dinsdag hebben bereikt.

De onthulling van de munt wordt gedaan door Hans Klok, die bevriend was met Hazes. "Zijn muziek wordt tot op de dag van vandaag geëvenaard noch overtroffen en raakt nog altijd miljoenen mensen. Er is niets mooier dan dat hij juist op zijn 75e geboortedag wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt", vindt de illusionist.

Klok vindt de munt, die verkrijgbaar is via muntenmaker Edel, "een prachtig en blijvend eerbetoon aan een man die zoveel heeft betekend voor Nederland". "Kinderen die na zijn overlijden zijn geboren, kunnen elk lied van hem meezingen. Dat is magie."