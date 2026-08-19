Frankrijk meldt oversterfte van 1243 personen na hittegolf juli

PARIJS (ANP/AFP/RTR) - In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf van vorige maand 1243 meer personen overleden dan normaal. Juli was de warmste ooit gemeten in het land, met een gemiddelde temperatuur van 24,9 graden.

De Franse gezondheidsdienst meldt over de oversterfte dat het gaat om sterfgevallen door verschillende oorzaken en dat die nog niet definitief zijn toegeschreven aan de hitte. Ook tijdens de vorige hittegolf in juni vielen meer doden dan normaal. De oversterfte lag toen op 5764. Eind juli begon weer een nieuwe hittegolf in Frankrijk.

2026 is een uitzonderlijk warm jaar voor Frankrijk. Ook andere landen in Europa hebben dit jaar te maken met een zeer warme zomer en oversterfte.