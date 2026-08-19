Ajax met Šutalo en zonder Blind en Itakura naar Zwitserland

AMSTERDAM (ANP) - Ajax is met Josip Šutalo, maar zonder Daley Blind en Ko Itakura afgereisd naar Zwitserland voor het uitduel met FC Sion in de laatste voorronde van de Conference League. Šutalo maakt na een blessure voor het eerst dit seizoen deel uit van de wedstrijdselectie van de Amsterdammers. Blind ontbreekt door een blessure, Itakura zou dicht bij een terugkeer naar Borussia Mönchengladbach zijn.

Ook spits Don-Angelo Konadu ontbreekt opnieuw in de Ajax-selectie. Hij is op weg naar het Belgische Lommel, dat hem voor een seizoen wil huren. Šutalo mag ook vertrekken bij Ajax, maar hij zit dus wel bij de selectie voor het duel dat donderdag om 20.15 uur begint in Stade de Tourbillon.

Verdediger Jofre Torrents tekende maandag zijn contract bij Ajax en maakt zijn debuut in de wedstrijdselectie.