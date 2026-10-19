Frankrijk schroeft politie-inzet op na geëscaleerde protesten

PARIJS (ANP) - De inzet van ordetroepen in Frankrijk zal komend weekend worden opgeschroefd. Dat meldt BFMTV op gezag van minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez, die daarmee voorsorteert op de oproep van de Franse gele hesjes om komende zaterdag weer de straat op te gaan.

De demonstraties in Frankrijk, waarbij ook de zogenoemde gilets jaunes zich dit weekend aansloten, liepen afgelopen weekend volledig uit de hand. Met name in de grote steden vonden confrontaties met de politie plaats. Ook werd er in Marseille en Parijs op grote schaal geplunderd, in die laatste stad ook zondag nog.

Nuñez zegt dat er vanavond nog maatregelen van kracht moeten worden om te voorkomen dat er opnieuw wordt geplunderd, al noemt hij niet hoe. Ook zegt hij dat er "gereflecteerd wordt" op manieren om orde te houden. Het gebrek daaraan leidde onder burgemeesters en bewindslieden al tot grote kritiek, onder meer in Limoges, waar het stadhuis in brand werd gestoken en daardoor grotendeels verloren ging.