Emma Heesters treedt op tijdens Indiaas Sunburn Festival

Emma Heesters treedt in december op tijdens het Sunburn Festival in de Indiase stad Mumbai. Dat heeft de 30-jarige zangeres maandag bekendgemaakt op Instagram.

Heesters, bekend van hits als Waar Ga Je Heen en Alles Wordt Beter, staat op 18 december op het podium in Mumbai. In 2022 trad de zangeres ook al eens op tijdens het festival.

Het Sunburn Festival trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en wordt gezien als het Aziatische equivalent van dancefestivals als Tomorrowland en Ultra. Grote namen als Jason Derulo, DJ Snake, Sebastian Ingrosso en The Chainsmokers zijn dit jaar de headliners van het evenement.