Frankrijk zet meer militairen in vanwege branden

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse krijgsmacht gaat nog eens 500 militairen extra inzetten om "mensen en eigendommen te beschermen" tijdens de natuurbranden die het land teisteren. Dat betekent dat in totaal 1500 militairen zijn gemobiliseerd om hulp te bieden.

Het ministerie van Defensie zegt dat militairen bijvoorbeeld kunnen helpen bij de evacuatie van mensen in gebieden die worden bedreigd door het vuur. Ook kunnen ze een rol spelen bij het toezicht op woningen die onbeheerd zijn achtergelaten.

Naast militairen en brandweerlieden wordt ook een militair transportvliegtuig van het type A400M ingezet. Het toestel is aangepast om brandvertrager te kunnen inzetten tegen het oprukkende vuur.

200.000 mensen geëvacueerd

De grote branden ontregelen het openbaar leven in delen van Frankrijk en Spanje. In het zuidwesten van Frankrijk moesten bijna 200.000 mensen worden geëvacueerd. Inwoners en toeristen die moesten wijken voor het vuur, worden opgevangen in scholen en andere panden.

Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez sprak over waarschijnlijk de grootste evacuatie in vredestijd. In de loop van zaterdag houdt de regering opnieuw crisisoverleg.

FFP2-maskers

Premier Sébastien Lecornu heeft al toegezegd dat er anderhalf miljoen FFP2-maskers naar de regio rond Bordeaux worden gestuurd om de bevolking te beschermen. Zij kunnen klachten krijgen als ze rook inademen.

Hoe groot de rookontwikkeling is, is te zien op satellietbeelden. De rook van de branden in Spanje en Frankrijk begint volgens de Spaanse meteorologische dienst Aemet samen te komen.