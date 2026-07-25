Aimée de Jongh wint als eerste Nederlander een Eisner Award

Stripauteur Aimée de Jongh heeft als eerste Nederlander een Eisner Award gewonnen. De Jongh won de prijs voor Lord of the Flies: The Graphic Novel, haar bewerking van de klassieker Lord of the Flies van William Golding. Dat is bekendgemaakt tijdens de uitreiking van de stripprijzen, vrijdagavond tijdens Comic Con in de Amerikaanse stad San Diego. De Eisner Awards zijn de belangrijkste stripprijzen ter wereld en worden ook wel de Oscars van de stripwereld genoemd.

Voor Lord of the Flies: The Graphic Novel illustreerde De Jongh de roman en bewerkte zij Goldings tekst tot een graphic novel. De Jongh was niet aanwezig bij de uitreiking in de VS, en publiceerde haar dankwoord zaterdag online. Daarin laat ze weten de prijs op te dragen aan de familie Golding, "die mij hun volledige vertrouwen en steun hebben gegeven".

De Jongh is blij dat ze de prijs in de categorie Beste Adaptatie van een ander medium heeft gewonnen, deelt ze. "Is het niet fantastisch dat lezers, dankzij de toegankelijkheid van dit medium, in aanraking komen met verhalen die ze anders misschien nooit zouden lezen? Dit boek is een bewerking van een literaire klassieker uit 1954... Toch hebben we dankzij de graphic novel jonge lezers overal weten te bereiken, met name op scholen. Dát is wat dit medium kan doen. En ik hoop dat er nog veel meer stripboekbewerkingen zullen volgen."

Will Eisner

De Eisner Awards, voluit de Will Eisner Comic Industry Awards, werden voor de 38e keer uitgereikt. De prijzen zijn vernoemd naar de bekende striptekenaar en graphic novelist Will Eisner. De prijzen werden uitgereikt in 32 categorieën voor werken die in 2025 zijn gepubliceerd. DC's Absolute Martian Manhunter van Deniz Camp en Javier Rodriguez was met meerdere prijzen de grote winnaar van dit jaar.