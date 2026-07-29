Frans OM verdenkt oud-straaljagerpiloot van lekken aan China

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse justitie verdenkt een voormalige straaljagerpiloot die nu werkt als consultant en YouTuber van het lekken van geheimen. Het parket in Parijs beschuldigt hem ervan dat hij geheime informatie heeft gelekt aan China. De zaak ligt nu bij een onderzoeksrechter.

De nieuwssite Intelligence Online meldde eerder dat het gaat om Pierre-Henri Chuet, die zichzelf op YouTube Até noemt. Volgens justitie heeft hij zich mogelijk schuldig gemaakt aan het samenspannen met een buitenlandse mogendheid. Ook zou hij geheime informatie hebben verzameld en overgedragen aan een ander land.

De beschuldigingen tegen Chuet bestaan al langer. Volgens de nieuwssite Ouest France draait het onderzoek vooral om twee lezingen die hij heeft gegeven in China in 2018 en 2020. Hij werkte toen nog als piloot. Vorig jaar ontkende Chuet de aantijgingen nog, ook in een video op YouTube. Hij stelde toen dat hij niets geheims naar buiten heeft gebracht.