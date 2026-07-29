Gordon haalde steun uit muziek van Whitney Houston voor shoot

Gordon heeft veel steun gehad aan de muziek van Whitney Houston in aanloop naar zijn covershoot voor Men's Health. "Haar stem heeft me al die tijd op de been gehouden", schrijft de zanger, die de fotoshoot inmiddels achter de rug heeft, woensdag op Instagram.

"Ze was bij me deze trip, Whitney. Muziek is zo belangrijk als je jezelf doelen stelt", schrijft Gordon. "Dit lied en vooral dit optreden stond op repeat, door de vroege donkere ochtenden op straat wandelend, door de wind en regen en vooral als ik het niet meer zag zitten. Zoek de muziek die je op de been helpt of houdt." Daarbij deelt Gordon de lyrics van het nummer I Didn't Know My Own Strength van Houston.

De 58-jarige zanger heeft de afgelopen maanden hard getraind voor zijn covershoot en deelde updates over zijn transformatie op Instagram. Het blad met Gordon op de cover verschijnt in oktober.