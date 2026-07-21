Frans parlement verbiedt sociale media voor kinderen onder de 15

PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat de toegang tot sociale media voor kinderen onder de 15 jaar verbiedt. Hiermee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een leeftijdsgrens invoert voor apps als TikTok en Instagram.

Eerder op dinsdag keurde de Senaat het wetsvoorstel goed. Dinsdagavond stemde ook de Nationale Vergadering, het lagerhuis, met 279 stemmen voor en 81 tegen het voorstel.

Het verbod moet in twee fases worden ingevoerd. Kinderen onder de 15 mogen vanaf 1 september geen nieuwe accounts meer aanmaken. Vanaf januari 2027 geldt het verbod dan ook voor bestaande accounts. Dat zou volgens de minister van Digitale Zaken realistisch zijn, omdat er al meerdere tools bestaan voor leeftijdsverificatie.

Europese Unie

President Emmanuel Macron noemde de wet een van de belangrijkste hervormingen van zijn laatste ambtstermijn. Op X prijst hij het goedkeuren van het wetsvoorstel. Hij verwijst naar de constitutionele raad, die de wet moet toetsen, en noemt het daarna tijd voor actie om de maatregel uit te werken "en onze kinderen online te beschermen".

De Europese Unie overweegt na een oproep van lidstaten een eigen verbod op sociale media voor jongeren. Zo zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen vorige week dat ze een voorstel hierover na de zomer wil presenteren.