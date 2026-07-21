Gekke hand Ryan Gosling na 10 jaar aangepast op poster La La Land

Producent Lionsgate heeft ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de film La La Land een lang gekoesterde wens van hoofdrolspeler Ryan Gosling in vervulling laten gaan. Volgens Variety wordt voortaan op de filmposter de hand van Gosling recht omhoog afgebeeld, net als de hand van zijn tegenspeelster Emma Stone. Op de oorspronkelijke poster hield Gosling, net als in de film, zijn hand in een scheve hoek.

Gosling gaf de afgelopen jaren meerdere malen te kennen dat zijn eigen pose hem irriteerde. In gesprek met The Wall Street Journal zei hij in 2024 dat hij nog steeds baalt van dat moment tijdens de opnames.

"Emma en ik waren aan het dansen, en ik wist niet dat dit ook het beeld van de poster zou worden", zei de acteur. "We moesten in de dans eigenlijk onze handen allebei recht omhoog houden. Maar om de een of andere reden dacht ik dat het cooler zou zijn om mijn hand iets te buigen, ondanks het feit dat iedereen had gezegd dat dat niet cool was."

De acteur zei dat de poster hem elke keer aan die verkeerde keuze bleef herinneren. Hij noemt zijn foute pose gekscherend de "La La Hand".

De musicalfilm gaat over een actrice en een jazzmuzikant in Hollywood die allebei grote dromen hebben en elkaar ontmoeten. La La Land won in totaal zes Oscars, waaronder die voor beste actrice. Gosling won een Golden Globe voor zijn hoofdrol als jazzmuzikant Seb.