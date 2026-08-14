PARIJS (ANP) - Nieuwe Franse wetgeving die socialemediagebruik voor mensen jonger dan 15 verbiedt, is in strijd met de grondwet, heeft de Grondwettelijke Raad van het land bepaald. De regering moet minderjarigen weliswaar beschermen, maar dit is volgens de rechterlijke instantie een te grote inbreuk op de vrijheden van burgers.

Volgens de hoogste raad staat onvoldoende vast welke gevaren sociale media hebben voor minderjarigen. Bovendien wordt in de nieuwe wet onvoldoende gekeken naar de persoonlijke omstandigheden, die per persoon kunnen verschillen. Ouders zouden mogelijkheden moeten hebben om er voor hun kinderen andere regels op na te houden.

Verder leidt de wet ertoe dat iedereen moet aantonen dat zij of hij oud genoeg is om sociale media te mogen gebruiken, inclusief 15-plussers. Ook dat gaat volgens de raad te ver. President Emmanuel Macron heeft het kabinet gevraagd het voorstel aan te passen, meldt zijn kantoor.

De Grondwettelijke Raad is geen hooggerechtshof, maar kan wel wetten tegenhouden.