André Rieu is op zoek naar jong nieuw zangtalent voor zijn kerstconcerten aan het einde van het jaar in Maastricht. De violist en orkestleider nodigt kinderen tussen de 4 en 8 jaar uit om een auditievideo in te sturen. Het geselecteerde kind krijgt de kans om samen met Rieu en het Johann Strauss Orchestra de kerstklassieker Mary's Boy Child uit te voeren.

"Of je nu een meisje of jongen bent met een grote stem en nog grotere dromen, dit kan jouw kans zijn om te schitteren", aldus Rieu op de aanmeldpagina. De jonge zangers en zangeressen hebben tot 13 september de tijd om zich aan te melden. De concerten vinden plaats op 11, 12, 13, 18, 19 en 20 december 2026.

Rieu had de afgelopen jaren ook al regelmatig een jong zangtalent naast zich op het podium. De 18-jarige Emma Kok trad vaak samen met hem op. Deze zomer stond ze opnieuw met Rieu op het Vrijthof in Maastricht.