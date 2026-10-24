Franse betogingen van start, oproep tot nieuwe protestdag

PARIJS (ANP/AFP) - In Frankrijk zijn demonstraties van start gegaan tegen onder meer de stijgende kosten van het levensonderhoud en de bezuinigingen op openbare diensten. Een van de betrokken groepen, de Gele Hesjes, heeft al opgeroepen tot een nieuwe protestdag op 31 oktober.

De politie dreef in Lyon zo'n 150 betogers bij het stadscentrum, waar demonstraties zijn verboden, uiteen met traangas. In Parijs zijn verschillende "verboden voorwerpen" in beslag genomen, maar is de situatie "kalm", aldus de politie. Het Louvre en Musée d'Orsay blijven zaterdag dicht.

De oproep van de Gele Hesjes komt na een wijziging die op het laatste moment is aangebracht aan de route van een vakbondsdemonstratie in Parijs. Ze zeggen volgende week zaterdag te zullen demonstreren "voor het recht om te demonstreren en al onze vrijheden". De mars mag niet meer tussen de pleinen Bastille en Nation lopen, maar moet een alternatieve route volgen aan de zuidoostelijke rand van de stad.

Plunderingen

Vorige week zaterdag vonden ook protesten in Frankrijk plaats. Op meerdere plekken vonden grote rellen en plunderingen plaats. Om dit weekend chaos te voorkomen, zijn de autoriteiten overgegaan op extra veiligheidsmaatregelen. Er worden 70.000 politieagenten en gendarmes ingezet om de orde te bewaren. Daarnaast zijn verschillende demonstraties verboden, wat tot kritiek leidde van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

In Marseille, waar vorige week plunderingen plaatsvonden, staan onder meer gepantserde wagens en een waterkanon klaar. De lokale autoriteiten hebben er demonstraties verboden, maar staan een door een vakbond georganiseerde betoging wel toe. Dit is de enige demonstratie die is toegestaan in het departement Bouches-du-Rhône.