Toppers reageren vooralsnog niet op uitspraken Joling

De Toppers reageren vooralsnog niet op de uitlatingen die Gerard Joling vrijdag deed in De Telegraaf over de gang van zaken bij de gelegenheidsformatie de afgelopen jaren. Dat laat een woordvoerder zaterdag weten aan het ANP. Joling maakte eerder deze week abrupt bekend dat hij na 21 jaar stopt met De Toppers.

In eerste instantie gaf de zanger geen duidelijke reden voor zijn besluit. Maar vrijdag deelde hij in de krant al zijn frustraties die zich de afgelopen jaren achter de schermen ophoopten. Joling voelde zich naar eigen zeggen steeds minder betrokken bij de besluitvorming rond de groep. "Nooit wat horen, nergens meer bij betrokken worden, zoals: 'Wat vind je van deze gastartiest?' Ik zag elk jaar wel wie er kwamen, of ik hoorde het toevallig van iemand anders als ik die in het land sprak", aldus de ex-Topper.

Ook stoorde hij zich aan de keuze voor gastartiesten. Ondertussen merkte Joling dat zijn eigen rol op het podium steeds kleiner werd. "Op een zeker moment zat ik tijdens de shows 29 minuten onder het podium te wachten, zonder dat ik een noot hoefde te zingen", zei hij in De Telegraaf. Het deed hem pijn dat hij in 2025, tijdens de 'tropical editie', niet eens zijn grootste hit Ticket to the Tropics mocht zingen omdat daar "geen plek" voor was.

Joling heeft sinds zijn bekendmaking naar eigen zeggen niets meer gehoord van de andere Toppers. Het management van De Toppers liet weten binnen twee weken uitsluitsel te geven over de nieuwe samenstelling van de groep. Ook de deelname van René Froger is onzeker. De zanger maakte recent bekend een auto-immuunziekte te hebben.