Franse docenten vinden beloofde hervormingen niet ver genoeg gaan

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse lerarenbond SNES-FSU neemt geen genoegen met hervormingen die de regering heeft beloofd na protesten. "Wat het ministerie heeft gezegd, is slechts het begin van een antwoord", zei secretaris-generaal Sophie Vénétitay. "Het zal niet genoeg zijn om de woede weg te nemen."

In Frankrijk waren er de afgelopen tijd protesten van scholieren en docenten tegen de staat van het onderwijs. Later sloten ook andere groepen zich aan. De overheid stelde deze week onder meer een maximumgrootte van bepaalde klassen en leningen voor de renovatie van schoolgebouwen in het vooruitzicht om tegemoet te komen aan de kritiek.

De staat heeft maar beperkt geld voor investeringen, want Frankrijk heeft al veel geld geleend. Minister David Amiel voorspelde dat de nieuwe maatregelen ongeveer 5 miljard euro gaan kosten. Dat betekent dat op andere posten zal worden bezuinigd. Vertegenwoordigers van demonstrerende jongeren noemden het een goede eerste stap, maar gaan toch door met de protesten.