Vierde tanker met Russische diesel vertrekt woensdag naar VS

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Een vierde tanker met Russische diesel vertrekt woensdag naar de Verenigde Staten om de brandstof aan de Amerikanen te leveren. Dat heeft de Russische vicepremier Aleksandr Novak gezegd. Drie tankers zijn momenteel al onderweg naar de VS. De eerste vertrok op 22 oktober in het kader van de Amerikaans-Russische dieseldeal.

Rusland gaat diesel leveren aan de VS in een overeenkomst die eerder deze maand werd gesloten tussen president Donald Trump en president Vladimir Poetin. Daarbij zei Moskou ook aan de wereldwijde markt diesel te gaan leveren. Trump heeft gezegd dat de deal zal helpen bij het verlagen van de dieselprijzen voor boeren en truckers.

Maritiem onderzoeksbureau Kpler heeft gezegd dat de eerste tanker diesel heeft geladen in de Russische havenstad Primorsk, ten noordwesten van Sint-Petersburg, en op weg is naar New York. Dat schip zou bijna 300.000 vaten diesel, oftewel 40.000 ton, vervoeren.