LONDEN (ANP) - Westerse inlichtingendiensten hebben kopstukken van de Europese defensiesector gewaarschuwd voor het toenemende risico op liquidatiepogingen door Rusland. Dat schrijft zakenkrant Financial Times, die sprak met bronnen bij vijf Europese inlichtingendiensten.

Rusland zou meer sabotageacties in Europa willen uitvoeren nu de oorlog aan het front moeizaam verloopt. Daarbij zou ook worden gekeken naar moordaanslagen op Europese burgers.

Dergelijke operaties zouden in Rusland vaak vallen onder de militaire inlichtingendienst GROe. Die zou de werkwijze hebben aangepast en bijvoorbeeld steeds vaker met georganiseerde misdaadorganisaties samenwerken.

Angstzaaierij

Topmedewerkers van kleinere defensiebedrijven, die bijvoorbeeld drones maken, zouden ook gevaar lopen. Sommige hoge bestuurders uit het zakenleven bevestigen tegenover de krant dat ze al extra veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

Aanslagplannen hoeven volgens bronnen niet eens uitgevoerd te worden om effect te hebben. "Door mensen alleen al het gevoel te geven dat ze een doelwit kunnen zijn, bereiken ze hun doel", zei een inlichtingenfunctionaris. "Ze willen dat mensen twee keer nadenken voordat ze zaken doen met Oekraïne."

Financiële gevolgen

Het beveiligen van mensen en locaties kan voor ondernemingen bovendien een flinke financiële last zijn, klinkt het vanuit het bedrijfsleven. Dat geldt vooral voor startups, nieuwe bedrijven die werken aan innovatieve producten.

Zorgen over aanslagen bestaan al langer. In 2024 zou een plan zijn ontdekt om topman Armin Papperger van defensiegigant Rheinmetall te doden. Hij stond bekend als een voorstander van het bewapenen van Oekraïne en heeft nu permanent bescherming.

Amateurisme

Een bron benadrukt tegenover de krant dat plannen van Russische agenten vaak amateuristisch worden uitgevoerd. Dat brengt wel een nieuw probleem met zich mee. Veiligheidsdiensten moeten iedereen zien als een potentieel gevaar.

Als voorbeeld wordt de arrestatie van twee jonge Russische toeristen in Zweden genoemd. Die hadden hun tent dit jaar neergezet in de buurt van een terrein van de topman van Saab. Ze kwamen na hun aanhouding snel weer vrij.