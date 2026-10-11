De cast van de hitserie New Girl is zaterdagavond herenigd tijdens een liefdadigheidsevenement in Los Angeles. De acteurs kwamen bijeen voor het Chrysalis Butterfly Ball, waar ze werden onderscheiden met de Rising Phoenix Award. Dat meldt het vakblad The Hollywood Reporter.

Het evenement werd georganiseerd ter ondersteuning van non-profitorganisatie Chrysalis, die mensen helpt bij het vinden van werk. Hoofdspelers Zooey Deschanel, Max Greenfield, Jake Johnson, Lamorne Morris, Hannah Simone en Damon Wayans Jr. waren allemaal op het gala aanwezig. De presentatie lag in handen van Greenfield, die in de serie de rol van Schmidt vertolkte.

De reünie volgt op uitspraken van Greenfield over een mogelijke terugkeer van de serie. De acteur vertelde in juli dat hij scripts had gelezen voor nieuwe afleveringen, wat later door bedenker Liz Meriwether werd ontkracht. "Het heeft echter per ongeluk veel aandacht gevestigd op Chrysalis en wat we hier vanavond doen", zei hij vanaf het podium.

New Girl verscheen tussen 2011 en 2018. De serie richt zich op lerares Jessica Day (Zooey Deschanel) die na het einde van haar relatie intrekt bij drie mannen in Los Angeles.