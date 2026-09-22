G7-landen roepen Iran op Houthi's niet langer te bewapenen

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben Iran opgeroepen om de Houthi's in Jemen niet langer van wapens te voorzien. Ook roept de G7 de Houthirebellen op om de aanvallen op doelen in Saudi-Arabië te staken.

"Wij veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen de aanhoudende aanvallen van de Houthi's in Jemen en Saudi-Arabië", schrijven de ministers van de G7-landen Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Volgens de landenclub is er sprake van een "gevaarlijk patroon van escalatie" dat kan leiden tot wereldwijde instabiliteit.

De Houthi's veroverden eerder deze maand belangrijke gebieden langs de zeestraat Bab al-Mandeb. De regering van Jemen vecht met steun van Saudi-Arabië sinds 2014 tegen de Houthi's. Sinds februari mengen de Houthi's, die gesteund worden door Iran, zich in de oorlog tussen de VS, Israël en Iran.