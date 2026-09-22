Vertrouwen van consumenten verbetert opnieuw in september

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van consumenten is in september opnieuw iets verder verbeterd ten opzichte van een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het vertrouwen stond sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, flink onder druk. Sinds juni is weer een verbetering te zien.

Het vertrouwen van consumenten geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch Nederlanders zijn over de economie en hun eigen portemonnee. Het is vaak een indicator of consumenten extra geld willen uitgeven of juist gaan besparen.

Het cijfer dat de stemming meet, nam in september toe tot een stand van min 33, van min 34 in augustus. Het consumentenvertrouwen blijft daarmee ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (min 12). Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (plus 36) en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit (min 59).

Koopbereidheid

Consumenten zijn volgens het CBS in september wel iets negatiever over de economie dan in augustus. Zowel het oordeel van consumenten over de economische situatie in de komende twaalf maanden als het oordeel over de economie in de afgelopen twaalf maanden is negatiever.

De koopbereidheid van consumenten is iets verbeterd ten opzichte van een maand eerder. Zo vinden consumenten de tijd voor het doen van grote aankopen, zoals meubels en elektronica, in september gunstiger dan in augustus. Het oordeel van consumenten over de financiële situatie in de komende twaalf maanden is positiever en het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden is onveranderd.