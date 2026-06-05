BRUSSEL (ANP/AFP) - Amerikaanse en Europese functionarissen zijn er na twee dagen onderhandelen niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over een hoge vertegenwoordiger voor Bosnië en Herzegovina. Dat bevestigde de vertrekkende gezant Christian Schmidt, die aangeeft dat het overleg binnenkort wordt voortgezet.

De hoge vertegenwoordiger, ingesteld als onderdeel van het vredesakkoord van 1995 dat een einde maakte aan de Bosnische burgeroorlog, houdt toezicht op de uitvoering van de akkoorden en beschikt over verregaande bevoegdheden in het Balkanland.

De gezant wordt aangewezen door een stuurgroep van de Vredesuitvoeringsraad. In die raad zijn 55 landen vertegenwoordigd. Europese landen, Rusland en de Verenigde Staten verschillen de afgelopen jaren van mening over de rol en de toekomst van de hoge vertegenwoordiger.

De VS lieten na het stuklopen van de besprekingen weten hun rol in Bosnië te heroverwegen. Dat doet het land vanwege "de Europese besluiteloosheid en het feit dat de Vredesuitvoeringsraad zijn verantwoordelijkheden afschuift."