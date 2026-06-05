LAS VEGAS (ANP/RTR) - De Grote Prijs van Las Vegas blijft nog zeker tien jaar op de Formule 1-kalender staan. De organisatie achter de race heeft het contract met Formule 1 met tien jaar verlengd.

De eerste race over de bekende Strip in de Amerikaanse gokstad vond plaats in 2023. De drie edities van de nachtrace, waarvan er twee werden gewonnen door Max Verstappen, hebben honderdduizenden bezoekers getrokken en hadden een economische impact van 3,2 miljard dollar (2,75 miljard euro) op de stad.

De vierde editie van de Grote Prijs van Las Vegas staat gepland op 22 november van dit jaar en wordt de twintigste van de 22 races van het seizoen.