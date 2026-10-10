WASHINGTON (ANP) - In de Verenigde Staten klinkt kritiek op het plan van president Donald Trump om diesel uit Rusland te importeren. Dat kan Rusland geld opleveren om oorlog te voeren tegen Oekraïne, vinden critici.

Trump had op sociale media geschreven dat Rusland meteen honderdduizenden tonnen diesel gaat leveren. Dat was volgens hem de uitkomst van een "zeer succesvol" gesprek met de Russische leider Vladimir Poetin.

De Democratische senator Richard Blumenthal noemde de deal een gênante vertoning. "Het maakt ons medeplichtig aan de oorlog van Poetin tegen Oekraïne", schreef hij op X.

Parlementsverkiezingen

Trump sloot de deal in aanloop naar de Amerikaanse parlementsverkiezingen van komende maand. Zijn Republikeinen hebben politiek veel last van hoge brandstofprijzen, die mede worden veroorzaakt door de onrust in het Midden-Oosten.

Blumenthal stelde dat de president er zelf een puinhoop van heeft gemaakt. "Deze slecht verhulde poging om de ravage te beperken die Trumps illegale oorlog in Iran heeft aangericht, komt alleen de Chinese en Russische economie ten goede en leidt tot de afslachting van nog meer onschuldigen in Oekraïne."

Kritiek

Ook de Republikeinse afgevaardigde Don Bacon uitte kritiek. "Het ziet er zeker slecht uit. De president heeft altijd een moreel blinde vlek gehad als het om Poetin gaat.", zei hij tegen RFE/RL. "Het ondersteunen van de Russische oorlogseconomie is verschrikkelijk."

Zijn partijgenoot Michael McCaul toonde begrip voor de wens om dieselprijzen te verlagen. Maar hij zei op X ook bezorgd te zijn dat het opheffen van sancties de Russische regering meer geld zal opleveren voor de oorlog.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde ook teleurgesteld. "Cadeaus aan Poetin brengen geen vrede en leveren de beschaafde wereld niets op", stelde hij op X. "Rusland zal de diesel "terugbetalen" met nog meer terreur."