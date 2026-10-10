Judi Dench vindt het niets dat ze in eigen land liefkozend een 'national treasure' wordt genoemd. "Dat is toch verschrikkelijk", zegt de 91-jarige actrice in een interview met de Britse krant The Times. "Dat klinkt net alsof ik een stoffig oud relikwie ben dat achter in de kast is gestopt, naast wat dinosaurusfossielen en een kapot Romeins schild."

De Britse zegt dat er maar één voordeel is aan ouder worden, en dat is dat je als acteur een kleedkamer dichter bij het podium krijgt. "Verder niet", aldus Dench. "En dan moet je ook nog steeds de vraag aanhoren: 'wanneer ga je met pensioen?' of 'wordt het niet eens tijd dat je het rustiger aan gaat doen?' Welnee, dat wordt het helemaal niet."

Woorden als pensioen, oud of vintage kan ze niet meer horen. "Die woorden zouden verboden moeten worden", stelt Dench, die het liefst doorgaat tot ze erbij neervalt. "Ik wil een van die vrouwen zijn die op hun honderdste nog uit een vliegtuig springen."