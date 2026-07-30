Gezochte Telegram-oprichter Doerov op Russische extremistenlijst

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische financiële inlichtingendienst Rosfinmonitoring heeft techondernemer Pavel Doerov op een lijst met extremisten en terroristen gezet. De oprichter van berichtendienst Telegram wordt gezocht in Rusland, waar hij wordt beschuldigd van medeplichtigheid aan terrorisme.

Veiligheidsdienst FSB stelt dat Oekraïne via de berichtendienst jonge Russen ronselt om sabotage te plegen. Nadat Rusland een arrestatiebevel tegen Doerov had uitgevaardigd, deelde Telegram deze week een foto waarop hij zijn middelvinger opsteekt.

De techondernemer ligt al jaren overhoop met de autoriteiten over de controle over sociale media. Hij stond ook aan de basis van VKontakte, een socialmediaplatform dat later feitelijk onder staatscontrole kwam.

De autoriteiten moedigen Russen aan om over te stappen op berichtendienst MAX, die is geïnstalleerd op alle telefoons die in Rusland worden verkocht. Doerov noemt dat een "door de staat gecontroleerde app voor surveillance en politieke censuur".