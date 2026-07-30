Tbs voor man (39) die burgemeester Arnhem bedreigde

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft tbs met dwangverpleging opgelegd aan een 39-jarige man voor het bedreigen van burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch. De veroordeelde stuurde hem tussen oktober 2025 en januari 2026 mails waarin hij dreigde het gemeentehuis in brand te steken en een mes in het hart van de burgemeester te plaatsen.

Ook dreigde de man via de mail met een wapen langs te gaan bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Naast bedreiging wordt de man ook veroordeeld voor opruiing. Hij is in de veronderstelling dat hij wordt tegengewerkt en benadeeld door overheidsinstanties.

Deskundigen hebben vastgesteld dat hij chronisch psychotisch is. De rechter legt de man daarom geen straf op, maar vindt het niet verantwoord hem onbehandeld de maatschappij in te sturen. Naast de tbs wordt een maatregel opgelegd om de man na zijn behandeling in de gaten te houden.