Giftig lek in haven bij Antwerpen, 1 persoon naar intensive care

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - Na een giftig lek op een vrachtschip in de Belgische Waaslandhaven, bij Antwerpen, dinsdagavond zijn tientallen havenmedewerkers ziek geworden. Eén iemand ligt op de intensive care. 25 anderen werden onwel door de vrijgekomen dampen, maar hoefden niet in het ziekenhuis te blijven. Volgens burgemeester Marc Van de Vijver van Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken.

Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. In eerste instantie werden tot 150 mensen opgevangen door de hulpdiensten. Uit voorzorg zijn na het incident bruggen over de Kieldrechtsluis van de haven afgesloten en is het scheepvaartverkeer tijdelijk stilgelegd. De omgeving van de betrokken kaai is afgesloten.

Volgens Van de Vijver komen er woensdagochtend nog altijd dampen vrij, maar neemt dit steeds meer af. De dampen zouden vooral giftig zijn in de omgeving van het lek. Zodra waterstoffluoride zich verder verspreidt in de atmosfeer verdunt de stof.

Oorzaak

Klachten kunnen nog uren na blootstelling aan de stof ontstaan. De haven vraagt mensen die moeilijk kunnen ademen of pijn hebben aan hun huid of ogen contact op te nemen met een arts.

De oorzaak van het lek wordt nog onderzocht. De burgemeester vermoedt dat er mogelijk bij het laden iets is gebeurd, maar benadrukt dat dit verder onderzocht moet worden.