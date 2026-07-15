Dodental ebola in twee weken verdubbeld

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Het dodental door de uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo is in ongeveer twee weken verdubbeld. Het officiële dodental staat inmiddels op 754, een forse toename ten opzichte van de 377 doden die op 28 juni werden gemeld. Het aantal bevestigde besmettingen is inmiddels de 2000 voorbij.

Bestuurder Chikwe Ihekweazu van de Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwde dinsdag dat de uitbraak mogelijk "twee tot vier keer groter is" dan bekend. "We hebben in één maand tijd de snelste groei gezien sinds het begin van de uitbraak en van alle ebola-uitbraken die we tot nu toe hebben bestreden."

Pogingen de verspreiding van de dodelijke en besmettelijke infectieziekte tegen te gaan, stuiten op problemen. Er zijn berichten dat patiënten vertrekken uit behandelcentra, dat quarantainelocaties overvol zitten en over veilige begrafenissen die opgeschort moesten worden omdat medewerkers niet betaald krijgen. Ook wordt gevreesd dat ebola Zuid-Soedan kan bereiken.