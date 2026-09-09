WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump liep woensdag vertraging op toen hij vanaf Joint Base Andrews bij Washington wilde vertrekken naar het Republikeinse partijcongres in Dallas. De opblaasbare noodglijbaan van de Air Force One, een cadeau van Qatar, was per ongeluk uitgeklapt.

"Ze controleren de glijbaan hier en ik denk dat het 15 minuten gaat duren," zei Trump tegen verslaggevers op de startbaan. Later zei een geïnformeerde bron tegen persbureau AFP dat leden van de Amerikaanse luchtmacht de glijbaan van het presidentiële vliegtuig per ongeluk hadden geactiveerd. Toen een verslaggever van AFP aan Trump vroeg of hij er zeker van was dat het vliegtuig veilig was antwoordde hij: "Ja, anders zou ik er niet in stappen".

Trump is een van de sprekers op het Republikeinse partijcongres dat wordt gehouden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in november.

Er bestaan al langer twijfels over de veiligheid van de nieuwe Air Force One. Na Trumps bezoek aan de NAVO-top in Ankara afgelopen juli kondigde hij aan te vertrekken met de oude Air Force One in plaats van het nieuwe Qatarese toestel. Later bleek dat de president in een cateringwagen uit het oude toestel was gesmokkeld en in het geheim in een militair vliegtuig vertrok. Er zou sprake zijn geweest van Iraanse dreiging. The New York Times schreef dat de nieuwe Boeing 747 niet beschikte over dezelfde veiligheidssystemen als de oude Air Force One, waarop Trump journalisten van de krant dagvaardde.