LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

WSJ: Trump gewaarschuwd dat oorlog Iran nog lang kan duren

10 sep , 2:58Buitenland
anp100926006 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
WASHINGTON (ANP/RTR) - De Iranoorlog zou tot aan het einde van Donald Trumps presidentschap kunnen voortduren. Daarvoor waarschuwden hoge adviseurs van het Witte Huis, onder wie vicepresident JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, de president tijdens besloten gesprekken. Dat meldde de Wall Street Journal woensdag op basis van Amerikaanse functionarissen.
Terwijl Trump woensdag stelde dat de oorlog met Iran na de tussentijdse verkiezingen in november direct zal eindigen, omdat Iran de oorlog niet meer kan volhouden, kreeg hij achter gesloten deuren andere informatie te horen. In het Oval Office en de Situation Room vertelden adviseurs de president dat Teheran zich kan blijven verzetten tegen Amerikaanse druk en het conflict daardoor mogelijk tot na de inauguratie van een nieuwe president in januari 2029 kan duren, aldus de Wall Street Journal.
Het Witte Huis heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.
loading

Loading