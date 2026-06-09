PARIJS (ANP) - Een groep westerse landen zegt maatregelen te nemen tegen extremistische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever. Frankrijk, Canada, Australië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk hebben sancties ingesteld tegen mensen en organisaties die bijdragen aan het geweld tegen Palestijnen.

Frankrijk heeft ook een inreisverbod ingesteld tegen de Israëlische minister van Financiën Bezalel Smotrich, een extreemrechtse politicus die pleit voor de Israëlische annexatie van de Westelijke Jordaanoever. De andere landen deden dat eerder al, net als onder meer Nederland. Ook een aantal kolonisten komt Frankrijk niet meer in.

De Britse sancties zijn volgens een verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken vooral gericht op het lamleggen van geldstromen naar extremistische organisaties.

Joodse nederzettingen

Israël heeft de Westoever bezet sinds 1967 en het aantal Joodse nederzettingen neemt sindsdien gestaag toe. Die nederzettingen zijn volgens de Verenigde Naties illegaal. Westerse landen zien de nederzettingen als gevaar voor de tweestatenoplossing: het idee dat een Palestijnse en een Israëlische staat naast elkaar kunnen bestaan.

Vijf van de zes landen uit de groep hebben de Palestijnse staat inmiddels erkend. Nederland heeft dat nog niet gedaan.

Confrontaties

De uitbreidingen van nederzettingen leiden vaak tot confrontaties met Palestijnen die daar al woonden. De kolonisten gebruiken volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch vrijwel dagelijks geweld tegen Palestijnen, zoals het in brand steken van huizen en auto's. Vorig jaar kwamen daarbij negen Palestijnen om.

Volgens HRW en een onderzoekscommissie van de VN zijn de Israëlische autoriteiten ook rechtstreeks betrokken bij dat geweld.